В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе

Одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года стала возможность введения в России четырехдневной рабочей недели. Минтруд, которому было поручено подготовить доклад на эту тему, отметил, что инициатива может, с одной стороны, увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, с другой – способствовать охране здоровья и более гармоничному сочетанию семейных и рабочих дел, а также отводить время для занятий спортом и личностного роста.