Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG обжаловал в суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Nord Stream 2 AG настаивает, что на 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.
"Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии" — сказано в релизе.
В компании назвали дискриминацией отклонение заявки по проекту и напомнили, что Nord Stream 2 AG ранее подала иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС, а также ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.
В середине мая BNA отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, документ требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.