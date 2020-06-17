Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

Nord Stream 2 AG настаивает, что на 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

"Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии" — сказано в релизе.

В компании назвали дискриминацией отклонение заявки по проекту и напомнили, что Nord Stream 2 AG ранее подала иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС, а также ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.