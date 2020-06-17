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Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG обжаловал в суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:19
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
германия
сша
украина
в мире
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, украина, в мире

Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

14:26 17.06.2020 (обновлено: 16:19 17.06.2020)
1996
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG обжаловал в суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Nord Stream 2 AG настаивает, что на 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

"Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии" — сказано в релизе.

В компании назвали дискриминацией отклонение заявки по проекту и напомнили, что Nord Stream 2 AG ранее подала иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС, а также ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
11:12Акценты
И опять в виде фарса? Судьба "Северного потока-2" вновь в руках ДанииДания, которая постаралась максимально затянуть строительство газопровода, нашла повод для очередной задержки.
В середине мая BNA отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, документ требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Вчера, 12:55
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзГерманияСШАУкраинаВ мире
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