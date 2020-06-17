Богданов обсудил с послом Палестины двусторонние отношения

Богданов принял Нофаля 17 июня по его просьбе.

Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, добавили в ведомстве.