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Богданов обсудил с послом Палестины двусторонние отношения
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:24
ближний восток
михаил богданов
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ближний восток, михаил богданов, генеральная ассамблея оон, москва, оон, палестина, в мире

Богданов обсудил с послом Палестины двусторонние отношения

14:24 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем палестино-израильское урегулирование, а также развитие российско-палестинских связей и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Нофаля 17 июня по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования, включая усилия по достижению межпалестинского примирения. Отмечалась необходимость сохранения известной международно-правовой основы БВУ, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - сообщили в министерстве.
Были также затронуты актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, добавили в ведомстве.
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Ближний ВостокМихаил БогдановГенеральная Ассамблея ООНМоскваООНПалестинаВ мире
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