Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе

"Стороны договорились как можно скорее снизить напряженность ситуации (в районе конфликта – ред.), а также на основании достигнутой к настоящему моменту договоренности двух стран обеспечивать мир и спокойствие в приграничной зоне", - говорится в заявлении китайского МИД.