Кинофестиваль "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщила пресс-служба фестиваля со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Обсуждая программу мероприятий и меры безопасности, продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, мы решили дополнить уже традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли так или иначе стать их участниками. В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей", – цитирует губернатора пресс-служба

В свою очередь президент фестиваля Михаил Пореченков отметил, что организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсе.