Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200617/1573064130.html
Кинофестиваль "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщила пресс-служба фестиваля со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
горький fest
нижний новгород
михаил пореченков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573063230_0:185:3094:1925_1400x0_80_0_0_e345d164df5d09dbfdd2cde136b0f371.jpg
https://ria.ru/20200612/1572815114.html
нижний новгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573063230_0:185:3094:1925_1400x0_80_0_0_e345d164df5d09dbfdd2cde136b0f371.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573063230_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_5881b3165095277f9129c1785a6256ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573063230_500:0:2548:2048_1400x0_80_0_0_dc96ac7ad7b55df9412ec94d9d92cd9d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, горький fest, нижний новгород, михаил пореченков

Кинофестиваль "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

15:04 17.06.2020
18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль нового российского кино "Горький fest". День второй
Фестиваль нового российского кино Горький fest. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщила пресс-служба фестиваля со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
"Обсуждая программу мероприятий и меры безопасности, продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, мы решили дополнить уже традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли так или иначе стать их участниками. В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей", – цитирует губернатора пресс-служба
В свою очередь президент фестиваля Михаил Пореченков отметил, что организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсе.
"Мы собираемся максимально задействовать открытые городские площадки и добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Мы очень надеемся, что к 17 июля начнут работать и традиционные кинозалы, в которых мы планируем увеличить количество сеансов, что даст возможность сохранить уже сложившуюся зрительскую аудиторию фестиваля и даже приумножить ее", – приводит пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой.
Кадр из фильма Питер FM
12 июня, 08:00Культура
Прогулка по островам и стадионам. Как показывают Россию в кино
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыГорький festНижний НовгородМихаил Пореченков
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Южнокорейский певец Йохан (Yohan)
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Лес
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Полицейский
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
СМИ: самолет лидера КНДР перелетел из Пхеньяна на восток страны
Пораженная артерия с жировыми отложениями
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
16:41Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
16:39Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
16:36Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
Лента новостейМолния