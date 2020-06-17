https://ria.ru/20200617/1573064130.html
Кинофестиваль "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщила пресс-служба фестиваля со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:04
2020-06-17T15:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
горький fest
нижний новгород
михаил пореченков
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, горький fest, нижний новгород, михаил пореченков
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщила пресс-служба фестиваля со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
"Обсуждая программу мероприятий и меры безопасности, продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, мы решили дополнить уже традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли так или иначе стать их участниками. В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей", – цитирует губернатора пресс-служба
В свою очередь президент фестиваля Михаил Пореченков отметил, что организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсе.
"Мы собираемся максимально задействовать открытые городские площадки и добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Мы очень надеемся, что к 17 июля начнут работать и традиционные кинозалы, в которых мы планируем увеличить количество сеансов, что даст возможность сохранить уже сложившуюся зрительскую аудиторию фестиваля и даже приумножить ее", – приводит пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой.