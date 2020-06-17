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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573064055.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1104
Шесть новых случаев COVID-19 было выявлено в Латвии за сутки, два человека скончались, общее число выявленных заболевших составило 1104, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:22
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1104

14:22 17.06.2020
109
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 17 июн – РИА Новости. Шесть новых случаев COVID-19 было выявлено в Латвии за сутки, два человека скончались, общее число выявленных заболевших составило 1104, говорится в сообщении на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки в Латвии было сделано 1810 тестов на COVID-19, выявлено шесть новых случаев, двое заболевших коронавирусом умерли", - сказано в сообщении.
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Умершие относились к возрастной группе 80-85 лет и имели несколько хронических заболеваний. Всего с начала пандемии от коронавируса в Латвии погибли 30 человек.
Всего в республике проведено 131646 тестов на наличие COVID-19, отметили в центре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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