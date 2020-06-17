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Лебедя-шипуна, спасенного в Челябинской области, передадут в Башкирию
Власти Челябинской области передадут "Саду культуры и отдыха имени Аксакова" в Башкирии краснокнижного лебедя-шипуна, которого со сломанным крылом нашли в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:21
республика башкортостан
виталий безруков
алексей текслер
уфа
челябинская область
общество
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7 495 645-6601 
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353
60
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республика башкортостан, виталий безруков, алексей текслер, уфа, челябинская область, общество

Лебедя-шипуна, спасенного в Челябинской области, передадут в Башкирию

14:21 17.06.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь шипун в Астраханском заповеднике
Лебедь шипун в Астраханском заповеднике
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин
Лебедь шипун в Астраханском заповеднике. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области передадут "Саду культуры и отдыха имени Аксакова" в Башкирии краснокнижного лебедя-шипуна, которого со сломанным крылом нашли в регионе в прошлом году, сообщил в среду замминистра экологии региона Виталий Безруков.
По данным Безрукова, осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района местный житель нашел в огороде молодого лебедя, у которого было повреждено крыло, и он не мог взлететь. Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда "Спаси меня".
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"До последнего времени лебедь-шипун проживал в приюте. Теперь ему предстоит переезд в Башкирию. Недавно в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера пришло письмо из Уфимского "Сада культуры и отдыха имени Аксакова". Директор парка рассказал, что в 2006 году по инициативе президента Республики Башкортостан в парк были завезены лебеди-шипуны. Однако один лебедь умер, и руководство готово разместить у себя другого лебедя", - написал он в своем Telegram-канале.
Безруков уточнил, что для лебедя будут созданы все условия для комфортного проживания: летом птицы живут на озере, а зимой перебираются в специальный вольер. В штатном расписании предприятия Уфы есть работник по уходу за животными, добавил он.
По данным замминистра, процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом министерства в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере.
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Республика БашкортостанВиталий БезруковАлексей ТекслерУфаЧелябинская областьОбщество
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