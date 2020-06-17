Лебедя-шипуна, спасенного в Челябинской области, передадут в Башкирию

По данным Безрукова, осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района местный житель нашел в огороде молодого лебедя, у которого было повреждено крыло, и он не мог взлететь. Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда "Спаси меня".