Лебедя-шипуна, спасенного в Челябинской области, передадут в Башкирию

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области передадут "Саду культуры и отдыха имени Аксакова" в Башкирии краснокнижного лебедя-шипуна, которого со сломанным крылом нашли в регионе в прошлом году, сообщил в среду замминистра экологии региона Виталий Безруков.
По данным Безрукова, осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района местный житель нашел в огороде молодого лебедя, у которого было повреждено крыло, и он не мог взлететь. Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда "Спаси меня".
"До последнего времени лебедь-шипун проживал в приюте. Теперь ему предстоит переезд в Башкирию. Недавно в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера пришло письмо из Уфимского "Сада культуры и отдыха имени Аксакова". Директор парка рассказал, что в 2006 году по инициативе президента Республики Башкортостан в парк были завезены лебеди-шипуны. Однако один лебедь умер, и руководство готово разместить у себя другого лебедя", - написал он в своем Telegram-канале.
Безруков уточнил, что для лебедя будут созданы все условия для комфортного проживания: летом птицы живут на озере, а зимой перебираются в специальный вольер. В штатном расписании предприятия Уфы есть работник по уходу за животными, добавил он.
По данным замминистра, процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом министерства в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере.
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