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Посольство России в Бельгии рассказало о возможности вернуться на родину
Посольство России в Бельгии сообщило о возможности возвращения на родину граждан, находящихся на бельгийской территории, 19 июня двумя рейсами из Франции и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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Посольство России в Бельгии рассказало о возможности вернуться на родину

14:18 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посольство России в Бельгии сообщило о возможности возвращения на родину граждан, находящихся на бельгийской территории, 19 июня двумя рейсами из Франции и Германии.
"Информируем вас о возможности возвращения на Родину 19 июня 2020 года рейсами AFL2043 Париж-Москва в 18.05 (по местному времени); AFL2307 Франкфурт-Москва в 17.15 (по местному времени)", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Вчера, 03:06
Более 350 человек зарегистрировались на вывозной рейс "Аэрофлота" из Дели
Зарегистрироваться на рейсы необходимо через портал Госуслуг, добавили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что получить информацию по выезду из Бельгии в Россию с продленной визой через аэропорты других стран Шенгенской зоны можно на сайте Бюро по делам иностранцев Бельгии.
Пассажирский самолет в небе
15 июня, 15:22Распространение нового коронавируса
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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