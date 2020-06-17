Посольство России в Бельгии рассказало о возможности вернуться на родину

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посольство России в Германии. Посольство России в Бельгии сообщило о возможности возвращения на родину граждан, находящихся на бельгийской территории, 19 июня двумя рейсами из Франции

"Информируем вас о возможности возвращения на Родину 19 июня 2020 года рейсами AFL2043 Париж-Москва в 18.05 (по местному времени); AFL2307 Франкфурт-Москва в 17.15 (по местному времени)", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Зарегистрироваться на рейсы необходимо через портал Госуслуг, добавили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что получить информацию по выезду из Бельгии в Россию с продленной визой через аэропорты других стран Шенгенской зоны можно на сайте Бюро по делам иностранцев Бельгии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.