Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 47

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 47, выздоровели более 1,9 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждены 56 случаев заболевания коронавирусом, за весь период пандемии - 3685.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46.
"За период наблюдения в области отмечено 47 летальных случаев", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавирусной инфекции 69 человек, за весь период пандемии - 1915 пациентов. На стационарном лечении в области находятся 50 пациентов с ОРВИ и 831 – с пневмонией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
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