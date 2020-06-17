Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 47

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 47, выздоровели более 1,9 тысячи человек, сообщила администрация региона.

За прошедшие сутки в области подтверждены 56 случаев заболевания коронавирусом, за весь период пандемии - 3685.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46.

"За период наблюдения в области отмечено 47 летальных случаев", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавирусной инфекции 69 человек, за весь период пандемии - 1915 пациентов. На стационарном лечении в области находятся 50 пациентов с ОРВИ и 831 – с пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.