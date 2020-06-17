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Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 47
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 47, выздоровели более 1,9 тысячи человек, сообщила администрация РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, воз, владимирская область, общество

Число жертв COVID-19 во Владимирской области достигло 47

14:17 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 47, выздоровели более 1,9 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждены 56 случаев заболевания коронавирусом, за весь период пандемии - 3685.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46.
"За период наблюдения в области отмечено 47 летальных случаев", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавирусной инфекции 69 человек, за весь период пандемии - 1915 пациентов. На стационарном лечении в области находятся 50 пациентов с ОРВИ и 831 – с пневмонией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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