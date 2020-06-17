В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим журналистам Корнелюку и Волошину

ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Митинг-реквием памяти российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.
"Мы не ожидали, конечно, что от года в год все больше участников такого мероприятия. Мы впечатлены, действительно, что такое внимание нашему скромному труду. Самое главное, нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими и это действительно так... Я горжусь, что они погибли среди людей. Среди обычных людей, которые находились на пике той трагедии, которая с ними происходила. Среди детей, среди гражданских, рядом с ополченцами. Для меня это очень важно", - сказал, выступая перед присутствующими, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
25 мая 2016, 15:11Родственники Корнелюка и Волошина просили Путина помиловать СавченкоРодственники погибших в Донбассе журналистов ВГТРК обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать Надежду Савченко, осужденную в РФ за убийство этих журналистов, в марте после встречи с лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.
На митинге присутствовали местные жители, очевидцы трагедии, коллеги погибших, представители властей ЛНР и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к памятному знаку на месте гибели журналистов и почтили их память минутой молчания.
"То, что ребята явили пример высочайшего мастерства, профессионализма, самоотверженности, это сегодня не обсуждается… Я хочу сказать, что журналист не всегда остается наблюдателем, к сожалению, во время гражданской войны или тех преступлений, которые происходят на Донбассе, журналист прежде всего является свидетелем гнусности преступлений, и свидетелей, как вы знаете, не любят, свидетелей убивают, их уничтожают, чтобы они не могли рассказать правду", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
Также возложение цветов прошло и в центре Луганска у памятника погибшим журналистам.