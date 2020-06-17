В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим журналистам Корнелюку и Волошину

"Мы не ожидали, конечно, что от года в год все больше участников такого мероприятия. Мы впечатлены, действительно, что такое внимание нашему скромному труду. Самое главное, нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими и это действительно так... Я горжусь, что они погибли среди людей. Среди обычных людей, которые находились на пике той трагедии, которая с ними происходила. Среди детей, среди гражданских, рядом с ополченцами. Для меня это очень важно", - сказал, выступая перед присутствующими, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.