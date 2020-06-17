Россиянам не запрещен выезд за рубеж, заявила глава Ростуризма

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ростуризм и власти РФ не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж, но пока нет понимания, когда будут открыты границы, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Ни мы (Ростуризм), ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж", - сказала Догузова в среду в эфире телеканала РБК.
"То ограничение, та рекомендация, которая сейчас действует, она продиктована в данный момент исключительно заботой о людях и... со всеми своими зарубежными коллегами, в целом, на связи... Готовности, что с 1 июля, или с какой-то четкой даты, когда они готовы принимать россиян - нет", - добавила глава Ростуризма.
"Четкого понимания, как, на каких условиях и когда зарубежные страны готовы принимать туристов из Российской Федерации, я не увидела", - сказала Догузова.
Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.