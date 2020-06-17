Россиянам не запрещен выезд за рубеж, заявила глава Ростуризма

"То ограничение, та рекомендация, которая сейчас действует, она продиктована в данный момент исключительно заботой о людях и... со всеми своими зарубежными коллегами, в целом, на связи... Готовности, что с 1 июля, или с какой-то четкой даты, когда они готовы принимать россиян - нет", - добавила глава Ростуризма.