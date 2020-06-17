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Россиянам не запрещен выезд за рубеж, заявила глава Ростуризма
Ростуризм и власти РФ не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж, но пока нет понимания, когда будут открыты границы, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:15
туризм
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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353
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россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Россиянам не запрещен выезд за рубеж, заявила глава Ростуризма

14:15 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ростуризм и власти РФ не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж, но пока нет понимания, когда будут открыты границы, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Ни мы (Ростуризм), ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж", - сказала Догузова в среду в эфире телеканала РБК.
"То ограничение, та рекомендация, которая сейчас действует, она продиктована в данный момент исключительно заботой о людях и... со всеми своими зарубежными коллегами, в целом, на связи... Готовности, что с 1 июля, или с какой-то четкой даты, когда они готовы принимать россиян - нет", - добавила глава Ростуризма.
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"Четкого понимания, как, на каких условиях и когда зарубежные страны готовы принимать туристов из Российской Федерации, я не увидела", - сказала Догузова.
Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.
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ТуризмРоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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