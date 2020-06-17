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В Британии собирают деньги на памятник уличному коту по кличке Боб
Сбор средств на установку памятника уличному коту по кличке Боб, который умер в понедельник, начали в Великобритании, свидетельствуют данные платформы Gofundme, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:15
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ковент-гарден, великобритания, лондон, в мире

В Британии собирают деньги на памятник уличному коту по кличке Боб

14:15 17.06.2020
483
© AP Photo / Alastair GrantПисатель Джеймс Боуэн и кот Боб
Писатель Джеймс Боуэн и кот Боб
© AP Photo / Alastair Grant
Писатель Джеймс Боуэн и кот Боб. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Сбор средств на установку памятника уличному коту по кличке Боб, который умер в понедельник, начали в Великобритании, свидетельствуют данные платформы Gofundme, на которой организован сбор денежных средств.
Инициатором сбора пожертвований выступил хозяин кота Джеймс Боуэн, музыкант и бывший наркоман, чья жизнь кардинально изменилась после встречи с Бобом.
Уличный музыкант Джеймс Боуэн со своим котом Бобом на улице Лондона
15 марта 2012, 13:10РИА Наука
Необычная история дружбы кота по имени Боб и уличного музыкантаВ Лондоне в одном из книжных магазинов музыкант Джеймс Боуэн и его кот по кличке Боб представили книгу - "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли надежду на улицах города".
"Я горжусь, что уличный кот Боб с 2007 года стал частью моей жизни и изменил ее к лучшему. Я никогда не смогу выразить свою признательность за то, что он для меня сделал, но я хочу постараться сделать все что могу, и поэтому я начал кампанию в надежде собрать средства, чтобы признать его наследие и, может быть, установить памятник в его честь", - сказал Боуэн.
Музыкант во вторник сообщил о смерти своего питомца в возрасте 14 лет.
Дружба рыжего кота и музыканта началась в 2007 году, когда лечившийся от наркотической зависимости Боэун обнаружил в подъезде социального жилья, где он на тот момент проживал, бездомного раненого кота. Выходив животное, бывший наркоман забрал его себе, а затем стал вместе с ним выступать в лондонском районе Ковент-Гарден.
Музыкант обрел смысл жизни, купил дом и встал на ноги, а рыжий кот стал лондонской достопримечательностью. В 2010 году о необычных друзьях написали газеты, а затем были опубликованы книги "Уличный кот по имени Боб", "Мир глазами кота Боба" и "Подарок от кота Боба", которые были переведены на 40 языков.
В 2016 году о друзьях вышел фильм, на премьере которого в Лондоне присутствовала герцогиня Кембриджская Кейт.
Овчарка
21 июня 2019, 08:00
Четвероногие герои: каким собакам поставили памятники
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Ковент-ГарденВеликобританияЛондонВ мире
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