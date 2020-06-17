В Британии собирают деньги на памятник уличному коту по кличке Боб

В Лондоне в одном из книжных магазинов музыкант Джеймс Боуэн и его кот по кличке Боб представили книгу - "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли надежду на улицах города".

Необычная история дружбы кота по имени Боб и уличного музыканта В Лондоне в одном из книжных магазинов музыкант Джеймс Боуэн и его кот по кличке Боб представили книгу - "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли надежду на улицах города".

"Я горжусь, что уличный кот Боб с 2007 года стал частью моей жизни и изменил ее к лучшему. Я никогда не смогу выразить свою признательность за то, что он для меня сделал, но я хочу постараться сделать все что могу, и поэтому я начал кампанию в надежде собрать средства, чтобы признать его наследие и, может быть, установить памятник в его честь", - сказал Боуэн.