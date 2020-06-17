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Китай потребовал от Индии тщательного расследования инцидента на границе
Глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром потребовал от индийской стороны провести тщательное расследование РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:14
кашмир
аруначал-прадеш
ван и (политик)
мид индии
мид кнр
китай
в мире
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353
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кашмир, аруначал-прадеш, ван и (политик), мид индии, мид кнр, китай, в мире

Китай потребовал от Индии тщательного расследования инцидента на границе

14:14 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВан И
Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром потребовал от индийской стороны провести тщательное расследование инцидента на китайско-индийской границе, говорится в сообщении МИД КНР.
"Мы требуем от индийской стороны провести тщательное расследование, наказать виновных, немедленно прекратить все провокационные действия и не допускать повторения подобных инцидентов в дальнейшем", - заявил Ван И.
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Глава внешнеполитического ведомства призвал индийскую сторону не недооценивать решимость Китая защищать своей суверенитет и территориальную целостность.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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