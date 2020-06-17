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В ЕР готовы вернуться к вопросу о ненормированном рабочем дне
Ненормированный рабочий день на сегодняшний день - дыра в трудовом законодательстве РФ, этот вопрос может быть отрегулирован позднее по после принятия проекта о РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:10
андрей исаев
единая россия
общество
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353
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андрей исаев, единая россия, общество

В ЕР готовы вернуться к вопросу о ненормированном рабочем дне

14:10 17.06.2020
26
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ненормированный рабочий день на сегодняшний день - дыра в трудовом законодательстве РФ, этот вопрос может быть отрегулирован позднее по после принятия проекта о дистанционной занятости, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Мы считаем, что на сегодняшний день Ненормированный рабочий день - это дыра в трудовом законодательстве, которое существует. Когда он вводился, мы исходили из такого разумного понимания, что есть категории (трудящихся), у которых должен быть ненормированный рабочий день, например, журналисты, государственные муниципальные служащие, руководитель предприятия, главный бухгалтер", - сказал Исаев в ходе вебинара по законопроекту о дистанционной занятости.
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Исаев отметил, что такая форма занятости в последнее время стала расползаться по всем трудовым отношениям. Он напомнил, что по действующему законодательству за ненормированный рабочий день работнику полагаются социальные гарантии, например, не менее трёх дополнительных дней к отпуску.
"Мы договорились, это не предмет данного закона (о дистанционной занятости), но мы когда обсуждали эту тему с экспертами, мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы тоже обязательно вернёмся", - подчеркнул Исаев.
"С нашей точки зрения здесь два пути: либо четко оговорить категории, для которых может устанавливаться ненормированный рабочий день, опять-таки - это не значит, что сколько угодно (можно использовать такую форму занятости), это значит, что иногда можно выйти за рамки, и, может быть, это более четко прописать. Либо прописать такой уровень социальных гарантий за ненормированный рабочий день, чтобы работодатель десять раз подумал, надо или не надо это ему - скажем, не менее десяти дней к отпуску для тех работников, у которых установлен ненормированный рабочий день. К этой теме мы обязательно вернёмся", - подчеркнул он.
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