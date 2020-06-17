В ЕР готовы вернуться к вопросу о ненормированном рабочем дне

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ненормированный рабочий день на сегодняшний день - дыра в трудовом законодательстве РФ, этот вопрос может быть отрегулирован позднее по после принятия проекта о дистанционной занятости, заявил первый зампред фракции "Андрей Исаев. Ненормированный рабочий день на сегодняшний день - дыра в трудовом законодательстве РФ, этот вопрос может быть отрегулирован позднее по после принятия проекта о дистанционной занятости, заявил первый зампред фракции " Единая Россия

"Мы считаем, что на сегодняшний день Ненормированный рабочий день - это дыра в трудовом законодательстве, которое существует. Когда он вводился, мы исходили из такого разумного понимания, что есть категории (трудящихся), у которых должен быть ненормированный рабочий день, например, журналисты, государственные муниципальные служащие, руководитель предприятия, главный бухгалтер", - сказал Исаев в ходе вебинара по законопроекту о дистанционной занятости.

Исаев отметил, что такая форма занятости в последнее время стала расползаться по всем трудовым отношениям. Он напомнил, что по действующему законодательству за ненормированный рабочий день работнику полагаются социальные гарантии, например, не менее трёх дополнительных дней к отпуску.

"Мы договорились, это не предмет данного закона (о дистанционной занятости), но мы когда обсуждали эту тему с экспертами, мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы тоже обязательно вернёмся", - подчеркнул Исаев.