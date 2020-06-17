СК разбирается в инциденте с разливом бензина в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту разлива 3 кубометров бензина на площади 150 квадратных метров, случившегося при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.