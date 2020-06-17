СК разбирается в инциденте с разливом бензина в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту разлива 3 кубометров бензина на площади 150 квадратных метров, случившегося при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского края, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Абалаково на территории филиала "Красноярскнефтепродукт" на топливо-переливной станции при перекачке из железнодорожной цистерны в резервуар произошел разлив бензина Аи-98 на площади 1000 квадратных метров. По его словам, всего на территории филиала находятся 18 резервуаров объемом 400 кубометров каждый. Угрозы разлива автомобильного топлива за пределы обвалования не было.
По данным администрации Енисейского района авария в течение нескольких часов была устранена.
По данным СК, утром в среду на территории Северного филиала АО "Красноярскнефтепродукт", расположенного селе Абалаково Енисейского района "произошел аварийный разлив нефтепродуктов (бензин АИ-98) объемом примерно около 3 кубических метров и площадью 150 квадратных метров".
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка по факту возможной порчи земли (ст. 254 УК РФ) и по факту возможной халатности со стороны неустановленных должностных лиц Ростехнадзора (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.