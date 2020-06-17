https://ria.ru/20200617/1573062916.html
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:07
2020-06-17T15:45
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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9
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Домработница Михаила Ефремова
ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ
.
Женщина рассказала, что Ефремов сильно похудел.
"Переживает очень", — сказала она.
Представители СМИ поинтересовались, находится ли Ефремов дома и собирается ли ехать на допрос. Их собеседница кивнула утвердительно.
Ранее сообщалось, что в квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН. Сегодня его собираются повторно допросить. В предыдущий раз следователи общались с Ефремовым 11 июня по делу о сбыте наркотиков.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.