Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Домработница Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ

Женщина рассказала, что Ефремов сильно похудел.

"Переживает очень", — сказала она.

Представители СМИ поинтересовались, находится ли Ефремов дома и собирается ли ехать на допрос. Их собеседница кивнула утвердительно.

Ранее сообщалось, что в квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН. Сегодня его собираются повторно допросить. В предыдущий раз следователи общались с Ефремовым 11 июня по делу о сбыте наркотиков.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.