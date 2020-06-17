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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:45
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

14:07 17.06.2020 (обновлено: 15:45 17.06.2020)
52143
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что Ефремов сильно похудел.

"Переживает очень", — сказала она.

Представители СМИ поинтересовались, находится ли Ефремов дома и собирается ли ехать на допрос. Их собеседница кивнула утвердительно.
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Ранее сообщалось, что в квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН. Сегодня его собираются повторно допросить. В предыдущий раз следователи общались с Ефремовым 11 июня по делу о сбыте наркотиков.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
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18152291168
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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