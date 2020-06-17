МСП Банк получил тысячи обращений за финподдержкой на фоне пандемии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, получил более 4 тысяч обращений за финансовой поддержкой от предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

"Спрос на финансовые ресурсы в условиях пандемии очень высок. При этом на примере нашего кредитного портфеля мы видим, что малый и средний бизнес гибко подстраивается под условия времени и ищет, в первую очередь, возможности для сохранения бизнеса, а также анализирует изменившуюся бизнес-среду с целью максимального соответствия новым реалиям. Мы смогли отладить бизнес-процессы так, чтобы финансовая поддержка поступала предпринимателям быстро и в нужный момент", - приводятся в сообщении слова председатель правления МСП Банка Дмитрия Голованова.

МСП банк ранее вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2% годовых для возобновления деятельности.

По данным пресс-службы, на данный момент МСП Банк получил по данным программам более 4 тысяч обращений на общую сумму более 12 миллиардов рублей. Большинство из них уже одобрено или находится в работе.

Отмечается, что подача заявок ведется через систему дистанционного кредитования АИС НГС.

При этом в условиях распространения коронавируса возможность полностью самостоятельно подать заявку и подписать кредитный договор без необходимости совершать визит в банк оказалась очень востребованной: ею воспользовались более половины клиентов-предпринимателей.

Особой популярностью сегодня пользуется кредитная поддержка для возобновления деятельности под 2% годовых. За первую неделю с момента запуска кредита в банк поступило более 1 тысячи обращений. Чаще всего предприниматели подают заявки на выплату заработной платы сотрудникам и рефинансирование ранее выданных кредитов по Программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Из регионов наиболее активными являются Пермский край, ХМАО-Югра, Москва и Московская область.

Особенностью данного кредитного продукта является возможность полного списания суммы кредита при сохранении более 90% штата. сотрудников. Это стало возможным благодаря субсидии Минэкономразвития, отмечается в сообщении.

В рамках этой программы ВЭБ.РФ предоставляет поручительство, которое покрывает 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что восстановление деловой активности в стране во многом зависит от малых и средних предприятий.

В МСП Банке с 1 апреля также действует программа реструктуризации кредитов для всех клиентов. При проведении реструктуризации, несмотря на связанные с пандемией ограничения, большинство заемщиков продолжали вести бизнес, искали новые способы развития деятельности, и обращались за кредитной поддержкой, в том числе в рамках специального кредитного продукта "Антикризис-Оборотный".