МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Да, мы обратились в ГУ МВД по Москве из-за информации о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки", - сказал Реут.
В столице запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.