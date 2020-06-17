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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573062818.html
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования
Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:06
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва

МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования

14:06 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Да, мы обратились в ГУ МВД по Москве из-за информации о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки", - сказал Реут.
В столице запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Конституция РФ
10:44Голосование по поправкам в Конституцию
Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМосква
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