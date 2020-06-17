https://ria.ru/20200617/1573062722.html
Минздрав прорабатывает вопрос совершенствования инфекционной службы
Совершенствование инфекционной службы и повышение ее эффективности – одно из важнейших направлений в развитии системы здравоохранения России, формат развития... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:14
2020-06-17T14:14
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200617/1573059111.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество