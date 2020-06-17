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Минздрав прорабатывает вопрос совершенствования инфекционной службы
Совершенствование инфекционной службы и повышение ее эффективности – одно из важнейших направлений в развитии системы здравоохранения России, формат развития... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:14
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав прорабатывает вопрос совершенствования инфекционной службы

14:14 17.06.2020
82
© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудники инфекционного корпуса больницы
Сотрудники инфекционного корпуса больницы
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совершенствование инфекционной службы и повышение ее эффективности – одно из важнейших направлений в развитии системы здравоохранения России, формат развития службы сейчас прорабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Ранее сообщалось, что сенаторы при обсуждении с правительством общенационального плана по восстановлению экономики предложили создать в РФ программу по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Медицинский работник
13:18Распространение нового коронавируса
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"Совершенствование работы инфекционной службы и повышение ее эффективности является одним из важнейших направлений в развитии всей системы здравоохранения. Формат, в котором будет реализовываться дальнейшее развитие инфекционной службы, в настоящее время прорабатывается", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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