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В Италии школьники начали сдавать выпускные экзамены в условиях COVID-19
Около полумиллиона итальянских школьников начали в среду сдавать выпускные экзамены, которые впервые в истории проводятся на Апеннинах при строгом соблюдении... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:03
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353
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бергамо, коронавирус covid-19, коронавирусы, италия, образование - общество, в мире

В Италии школьники начали сдавать выпускные экзамены в условиях COVID-19

14:03 17.06.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
РИМ, 17 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Около полумиллиона итальянских школьников начали в среду сдавать выпускные экзамены, которые впервые в истории проводятся на Апеннинах при строгом соблюдении мер безопасности, связанных с пандемией COVID-19.
Из-за чрезвычайной медико-санитарной ситуации письменные выпускные экзамены в Италии в этом году были отменены. На сей раз лицеистам придется в течение часа пройти собеседование с членами одной из 13 тысяч экзаменационных комиссий по различным дисциплинам, причем упор будет сделан на знание итальянского языка и литературы.
Особое внимание в ходе экзаменов, естественно, уделяется соблюдению предупредительных мер по предотвращению возможного инфицирования коронавирусом. Так, всем школьникам и преподавателям предписано соблюдать социальную дистанцию и использовать в помещениях медицинские маски, более 5 миллионов которых были заранее направлены в учебные заведения страны. Лицеисты смогут снять маски только непосредственно в момент устного экзамена, но при этом они должны находиться от членов комиссии на расстоянии не менее двух метров.
Сами школьные помещения в течение дня будут несколько раз проветриваться, а перед экзаменами и по их завершению в лицеях будет проводиться влажная уборка. Каждый выпускник может привести с собой в школу лишь одного сопровождающего, который также должен строго соблюдать все установленные предупредительные меры.
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Министр просвещения Италии Лучия Аццолина, которая принимает участие в выпускных экзаменах в северном городе Бергамо, наиболее сильно пострадавшем во время пандемии коронавируса, призналась, что испытывает большое волнение.
"Ночь перед экзаменами оказалась длинной и для министра просвещения: я очень взволнована. Вы пережили сложную чрезвычайную ситуацию и прошли серьезное испытание. Выпускной экзамен – это мост в будущее. Вы были сильными, мужественными, надеюсь, что ваши мечты смогут осуществиться", - написала она в Facebook, обращаясь к молодым соотечественникам.
Впрочем, напутственные слова министра могут остаться лишь благими пожеланиями. Молодым итальянцам все труднее после окончания лицея и даже университета найти себе работу, причем, по мнению экспертов, под воздействием пандемии ситуация в этой области лишь ухудшится. Оставляет желать лучшего и качество получаемого в стране образования.
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"Айсберг Школа приближается к судну Италия с пугающей скоростью в условиях общей беспечности", - пишет в среду миланская газета Corriere della Sera. Она отмечает, что 20% итальянцев в возрасте от 16 до 29 лет испытывают сейчас трудности с чтением. В этой связи авторитетное издание указывает, что Италия занимает последнее место в списке 37 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития по расходам на образование (6,9%).
Пандемия COVID-19 еще более усугубила общую ситуацию в образовательной сфере, поскольку примерно половина школьников во время карантина была вынуждена перейти на дистанционное обучение. Примечательно, что до сих пор не известно, когда в Италии возобновятся занятия в школах, которые были прерваны в начале марта, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ожидается, что это произойдет 14 сентября. Однако помешать началу учебного года могут перенесенные из-за пандемии на осень региональные выборы, поскольку именно в зданиях школ работает большинство избирательных участков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19КоронавирусыИталияОбразование - ОбществоВ мире
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