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Источник в индийской армии рассказал о ситуации на границе с Китаем
Армия Индии запретила военнослужащим уходить в увольнение и объявила режим повышенной готовности на границе с Китаем на фоне роста напряженности, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:02
кашмир
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353
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кашмир, аруначал-прадеш, мид индии, мид кнр, китай, индия, в мире

Источник в индийской армии рассказал о ситуации на границе с Китаем

14:02 17.06.2020 (обновлено: 15:02 17.06.2020)
1331
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. Армия Индии запретила военнослужащим уходить в увольнение и объявила режим повышенной готовности на границе с Китаем на фоне роста напряженности, сообщили РИА Новости источники в индийских вооруженных силах.
"На фоне столкновений Индии и Китая на границе в районе Ладакх армия Индии запретила военнослужащим уходить в увольнение. На всей линии фактического контроля введен уровень повышенной готовности", - сообщили источники.
Ван И
14:23
Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Индийские военные во временном транзитном лагере перед отправлением в Ладакх
13:45
Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе
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