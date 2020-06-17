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Тюменская область
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Количество обращений в службу занятости Тюменской области снизилось втрое
Количество обращений в службу занятости Тюменской области за первые две недели июня по сравнению с апрелем-маем этого года снизилось в три раза, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:00
тюменская область
александр моор
общество
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александр моор, общество

Количество обращений в службу занятости Тюменской области снизилось втрое

14:00 17.06.2020
11
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 17 июн - РИА Новости. Количество обращений в службу занятости Тюменской области за первые две недели июня по сравнению с апрелем-маем этого года снизилось в три раза, сообщает департамент общественных связей региона по итогам совещания о ситуации на рынке труда, которое провел губернатор Александр Моор.
Как отмечалось на совещании, снижение связано, в первую очередь, с переходом региона ко второму этапу снятия противоэпидемических ограничений.
По информации областного департамента труда и занятости, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный Росстатом, в Тюменской области ниже среднероссийского показателя - 4,4%. За первые 11 дней июня работодателями было заявлено 5,6 тысячи вакансий. На сегодняшний день в регионе числится 26 тысяч свободных рабочих мест. Наибольший прирост зафиксирован в таких отраслях как сельское хозяйство, операции с недвижимостью, водоснабжение, обрабатывающие производства, предоставление услуг населению. За первую декаду июня 1500 человек уже трудоустроены. 
Губернатор отметил, что в связи с продлением в области до 21 июня режима повышенной готовности ситуация остается напряженной в отраслях, которые еще не возобновили свою деятельность.
"Задача по снижению напряженности на рынке труда по-прежнему остается в приоритете. Всем руководителям муниципалитетов необходимо активнее взаимодействовать с центрами занятости и работодателями. Нужно использовать все возможности для трудоустройства наших земляков и создания рабочих мест", – подчеркнул Моор.
В департаменте напомнили, что, помимо уже действующих мер для поддержки занятости, принято решение о создании дополнительных временных рабочих мест, финансируемых за счет областного бюджета. Кроме того, как и прежде, граждане, ищущие работу, при содействии органов службы занятости могут пройти профессиональное обучение и переобучение, открыть собственное дело.
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Тюменская областьАлександр МоорОбщество
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