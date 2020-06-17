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В Японии клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся 30 июня
Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, которую разработала одна из медицинских компаний в Японии, начнутся в конце июня, заявил в среду на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:57
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, осака (город), япония, в мире

В Японии клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся 30 июня

13:57 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, которую разработала одна из медицинских компаний в Японии, начнутся в конце июня, заявил в среду на пресс-конференции губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура.
"Мы продвинулись в разработке вакцины от нового коронавируса, созданной в Японии, созданной в Осаке, и ее испытания на человеке проведем в конце месяца, 30 июня", - сказал губернатор.
По его словам, это будут первые испытания в Японии вакцины от коронавируса на человеке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОсака (город)ЯпонияВ мире
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