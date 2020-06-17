В Челябинской области двое мужчин повредили 16 машин на парковке

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Челябинской области, подозреваемых в повреждении 16 припаркованных во дворах жилых домов в Миассе автомобилей, подозреваемые помещены под стражу, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
В полицию в Миассе обратились владельцы 16 автомобилей, сообщив, что у их машин проколоты шины, оцарапан кузов, из некоторых похищены автомобильные принадлежности. Полиция задержала подозреваемых - ими оказались местные жители 1995 года рождения, которые неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Один из задержанных освободился весной 2020 года.
Полиция установила, что задержанные повредили машины в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений, а две сожгли после попытки угона. После этого молодые люди решили спрятаться на даче в садовом товариществе, которую также подожгли.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция данной части статьи – наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ГУМВД, установлена причастность задержанных к совершенному ранее грабежу и угону мопеда, который они сожгли в лесу, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.