В Челябинской области двое мужчин повредили 16 машин на парковке

В полицию в Миассе обратились владельцы 16 автомобилей, сообщив, что у их машин проколоты шины, оцарапан кузов, из некоторых похищены автомобильные принадлежности. Полиция задержала подозреваемых - ими оказались местные жители 1995 года рождения, которые неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Один из задержанных освободился весной 2020 года.