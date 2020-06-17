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Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Советский Союз не вел никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, заявил "Газете.ру" Андрей Федоров, занимавший в 1990-1991 годах пост заместителя... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:30
горбачев-фонд
павел палажченко
мид финляндии
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финляндия
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республика карелия
в мире
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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горбачев-фонд, павел палажченко, мид финляндии, москва, финляндия, ссср, республика карелия, в мире, политика

Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию

13:55 17.06.2020 (обновлено: 15:30 17.06.2020)
2799
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Советский Союз не вел никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, заявил "Газете.ру" Андрей Федоров, занимавший в 1990-1991 годах пост заместителя министра иностранных дел.

"Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине", — отметил он.

При этом Хельсинки проявляли к этой территории "определенный интерес", добавил бывший дипломат. Однако, по его словам, подобные темы поднимались только в частных беседах.
"Финскую сторону волновал финансовый вопрос. Все понимали, что, если Москва согласится, потребуется много денег", — заключил он.
Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что Москва якобы была готова обсуждать передачу Карелии, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью. Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал эти утверждения ложью.
Подвесной деревянный мост через реку Олонку в деревне Татчелица
13:33
Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоМИД ФинляндииМоскваФинляндияСССРРеспублика КарелияВ миреПолитика
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