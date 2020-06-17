https://ria.ru/20200617/1573062003.html
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Советский Союз не вел никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, заявил "Газете.ру" Андрей Федоров, занимавший в 1990-1991 годах пост заместителя... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:55
2020-06-17T15:30
горбачев-фонд
павел палажченко
мид финляндии
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https://ria.ru/20200617/1573060302.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горбачев-фонд, павел палажченко, мид финляндии, москва, финляндия, ссср, республика карелия, в мире, политика