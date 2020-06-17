Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию

"Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине", — отметил он.