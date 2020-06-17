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Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди
Жертва индийских солдат, погибших в столкновении с китайскими войсками в долине Галван в Ладакхе, не будет напрасной, заявил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кашмир, нарендра моди, мид индии, мид кнр, пекин, китай, в мире

Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди

13:53 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Жертва индийских солдат, погибших в столкновении с китайскими войсками в долине Галван в Ладакхе, не будет напрасной, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
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"Героические сыновья матери Индии принесли самую высокую жертву, чтобы защитить нашу родину в долине Галван… Я обращаюсь к семьям этих мучеников в этот тяжелый час скорби. Сегодня вся страна с вами. Эти жертвы наших мучеников не пропадут даром", - говорится в заявлении Моди, размещенном на сайте пресс-службы правительства.
"Мы всегда тесно сотрудничали с нашими соседями в духе сотрудничества и дружбы. Всегда желал им роста и благополучия. Везде, где есть различия, мы всегда старались не оспаривать различия. Мы никогда никого не подстрекаем, но и не ставим под угрозу целостность и суверенитет нашей страны. Всякий раз, когда приходило время, мы демонстрировали свою силу в защите целостности и суверенитета страны, доказывали свои возможности", - отметил Моди.
"Я хочу заверить страну, что жертвы наших солдат не пропадут даром. Целостность и суверенитет Индии для нас превыше всего... Индия хочет мира. Но на каждое подстрекательство будет дан решительный ответ", - отметил Моди.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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КашмирНарендра МодиМИД ИндииМИД КНРПекинКитайВ мире
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