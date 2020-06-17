Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди

"Мы всегда тесно сотрудничали с нашими соседями в духе сотрудничества и дружбы. Всегда желал им роста и благополучия. Везде, где есть различия, мы всегда старались не оспаривать различия. Мы никогда никого не подстрекаем, но и не ставим под угрозу целостность и суверенитет нашей страны. Всякий раз, когда приходило время, мы демонстрировали свою силу в защите целостности и суверенитета страны, доказывали свои возможности", - отметил Моди.