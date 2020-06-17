В АСЕАН договорились активизировать взаимодействие военных медиков

В ходе совещания стороны уделили внимание и активному развитию добровольческого движения в контексте коронавирусной инфекции – движения, которое нацелено на содействие уязвимым слоям населения. "Мы предложили подумать о том, чтобы между добровольческими движениями России и стран АСЕАН установить какие-то контакты, помочь молодым людям, девушкам установить между собой связи, обмениваться опытом, и, может быть, из этого вырастет очередное движение в рамках народной дипломатии", - указал Лавров.