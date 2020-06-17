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В АСЕАН договорились активизировать взаимодействие военных медиков
Страны-участницы и партнеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать механизм взаимодействия военных медиков, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:52
распространение нового коронавируса
юго-восточная азия
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юго-восточная азия, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владивосток, таиланд, в мире

В АСЕАН договорились активизировать взаимодействие военных медиков

13:52 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Страны-участницы и партнеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать механизм взаимодействия военных медиков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам специального совещания в формате видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН.
Он напомнил о предложенном Россией еще несколько лет назад на мероприятии министров обороны АСЕАН и партнеров АСЕАН, которое проходило в Таиланде, механизме взаимодействия военных медиков. "Такое решение было принято, и сегодня мы условились с нашими коллегами о том, чтобы активизировать работу этого механизма военных медиков под эгидой совещания министров обороны", - сказал Лавров.
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Кроме того, он напомнил, что по инициативе Роспотребнадзора все партнеры из АСЕАН согласились сформировать специальную структуру, которая будет заниматься борьбой с инфекционными заболеваниями.
"В качестве конкретного проекта такого сотрудничества начаты трехгодичные курсы подготовки специалистов-медиков в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые из них состоялись во Владивостоке в декабре", - отметил российский министр.
В ходе совещания стороны уделили внимание и активному развитию добровольческого движения в контексте коронавирусной инфекции – движения, которое нацелено на содействие уязвимым слоям населения. "Мы предложили подумать о том, чтобы между добровольческими движениями России и стран АСЕАН установить какие-то контакты, помочь молодым людям, девушкам установить между собой связи, обмениваться опытом, и, может быть, из этого вырастет очередное движение в рамках народной дипломатии", - указал Лавров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮго-Восточная АзияСергей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокТаиландВ мире
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