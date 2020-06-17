В Туле стартовал фестиваль "Засечный лес"

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. 12 июня в Туле стартовал фестиваль искусств "Засечный лес". Он проходит в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и города Большой засечной черты".

Первый концерт состоялся в Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни. Коллектив "Куликово поле" представил духовную программу. Выпуск транслировался на сайте тульскийкремль.рф.

Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области

Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области

Фестиваль "Засечный лес" – это серия мини-концертов творческих коллективов Тульской области на вновь созданных, отреставрированных или отремонтированных объектах в малых исторических городах и городе Туле в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля.