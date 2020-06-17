https://ria.ru/20200617/1573061676.html
В Туле стартовал фестиваль "Засечный лес"
12 июня в Туле стартовал фестиваль искусств "Засечный лес". Он проходит в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:51
2020-06-17T13:52
500-летие тульского кремля
тула
тульская область
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тула
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, тула, тульская область