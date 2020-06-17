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В Туле стартовал фестиваль "Засечный лес"
12 июня в Туле стартовал фестиваль искусств "Засечный лес". Он проходит в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:52
500-летие тульского кремля
тула
тульская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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500-летие тульского кремля, тула, тульская область

В Туле стартовал фестиваль "Засечный лес"

13:51 17.06.2020 (обновлено: 13:52 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. 12 июня в Туле стартовал фестиваль искусств "Засечный лес". Он проходит в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и города Большой засечной черты".
Первый концерт состоялся в Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни. Коллектив "Куликово поле" представил духовную программу. Выпуск транслировался на сайте тульскийкремль.рф.
Дом генерала Мирковича в Одоевском районе Тульской области
19 мая, 14:25
Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области
Фестиваль "Засечный лес" – это серия мини-концертов творческих коллективов Тульской области на вновь созданных, отреставрированных или отремонтированных объектах в малых исторических городах и городе Туле в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремляТулаТульская область
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