В США число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 23,7 тысячи

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 23,7 тысячи за последние сутки, еще свыше 830 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 23 705 новых случаев заражения и 836 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее эти показатели составляли 19 968 и 395 соответственно.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 137 731 случай заражения COVID-19, более 116 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 583 тысяч человек выздоровели.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,1 миллиона, скончались более 444 тысяч пациентов с COVID-19.