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В США число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 23,7 тысячи
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 23,7 тысячи за последние сутки, еще свыше 830 человек скончались, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:50
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 23,7 тысячи

13:50 17.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 23,7 тысячи за последние сутки, еще свыше 830 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 23 705 новых случаев заражения и 836 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Днем ранее эти показатели составляли 19 968 и 395 соответственно.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 137 731 случай заражения COVID-19, более 116 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 583 тысяч человек выздоровели.
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Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,1 миллиона, скончались более 444 тысяч пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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