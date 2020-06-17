Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19

Он пояснил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.

"Препарат действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление. В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется. <...> В каких-то случаях он может помочь, а в каких-то — нет", — сказал собеседник агентства.