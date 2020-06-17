Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573061416.html
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Препарат дексаметазон используют в России для лечения COVID-19, но его нельзя назвать панацеей, сообщил РИА Новости завкафедрой пульмонологии Сеченовского... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573058805.html
Англы велосипед изобрели и хотят почивать на лаврах
20
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bbb094e5cc64c2420475a7232e6dbe98.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_70:0:2118:2048_1400x0_80_0_0_6e1573e8d5f9c9a3de306ccf1596c9b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество

Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19

13:47 17.06.2020 (обновлено: 15:51 17.06.2020)
15305
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Препарат дексаметазон используют в России для лечения COVID-19, но его нельзя назвать панацеей, сообщил РИА Новости завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Он пояснил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.
Женщина в защитной маске во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в лицее No9 Новосибирска
13:11
Все дело в маске. В Израиле изобрели защиту, убивающую коронавирус
"Препарат действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление. В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется. <...> В каких-то случаях он может помочь, а в каких-то — нет", — сказал собеседник агентства.
Так Авдеев прокомментировал заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, назвавшего результаты клинических испытаний дексаметазона "научным прорывом".
Исследования в Оксфорде показали, что препарат снижает риск смерти пациентов на ИВЛ на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.
Правительство Великобритании накануне одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
Упаковка препарата в Британии стоит порядка пяти фунтов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
112541326
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Англы велосипед изобрели и хотят почивать на лаврах
17 июня, 14:27
Василий Иванов
1450001
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Лес
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Южнокорейский певец Йохан (Yohan)
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
16:36Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
Лента новостейМолния