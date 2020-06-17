https://ria.ru/20200617/1573061416.html
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Препарат дексаметазон используют в России для лечения COVID-19, но его нельзя назвать панацеей, сообщил РИА Новости завкафедрой пульмонологии Сеченовского... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:47
2020-06-17T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
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Василий Иванов
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Препарат дексаметазон используют в России для лечения COVID-19, но его нельзя назвать панацеей, сообщил РИА Новости завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев
.
Он пояснил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.
"Препарат действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление. В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется. <...> В каких-то случаях он может помочь, а в каких-то — нет", — сказал собеседник агентства.
Так Авдеев прокомментировал заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, назвавшего результаты клинических испытаний дексаметазона "научным прорывом".
Исследования в Оксфорде показали, что препарат снижает риск смерти пациентов на ИВЛ на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.
Правительство Великобритании
накануне одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
Упаковка препарата в Британии стоит порядка пяти фунтов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.