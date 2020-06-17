Песков не знает об идее отмены постановления о пакте Молотова-Риббентропа

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о предложении отменить постановление съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта Молотова-Риббентропа.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. По мнению депутата, постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил". Думскую инициативу поддержали 38 учёных, общественных деятелей и офицеров, направивших открытое письмо Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину.
"Мне ничего об этом не известно, я ничего об этом не знал. Поэтому я никак не могу прокомментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за этим законопроектом и как к нему относятся.