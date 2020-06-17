https://ria.ru/20200617/1573061264.html
На Кубани умерли два пациента с коронавирусом
Две женщины, заболевшие коронавирусом, скончались в больницах Сочи и Горячего Ключа; количество летальных случаев на Кубани достигло 55, сообщает оперативный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:44
2020-06-17T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сочи
краснодарский край
белореченск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
сочи
краснодарский край
белореченск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, белореченск
СОЧИ, 17 июн – РИА Новости.
Две женщины, заболевшие коронавирусом
, скончались в больницах Сочи
и Горячего Ключа; количество летальных случаев на Кубани достигло 55, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Отмечается, что в больницах Краснодарского края умерли жительницы Сочи и Белореченска
57 и 60 лет.
"В крае скончались две женщины с диагнозом "коронавирус". Всего в регионе от новой инфекции умерли 55 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жительница Сочи 57 лет была госпитализирована 3 июня с диагнозом "двусторонняя пневмония". После получения положительного теста на COVID-19 она была переведена в городскую инфекционную больницу, а 6 июня подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка получала необходимое лечение, однако спасти ее не удалось.
"От новой коронавирусной инфекции скончалась 60-летняя жительница Белореченска. Женщина лечилась у терапевта по месту жительства с 23 мая, в связи с ухудшением состояния госпитализирована в городскую больницу Горячего Ключа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка около двух недель находилась на аппарате ИВЛ с диагнозом: новая коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.