На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Две женщины, заболевшие Две женщины, заболевшие коронавирусом , скончались в больницах Сочи и Горячего Ключа; количество летальных случаев на Кубани достигло 55, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что в больницах Краснодарского края умерли жительницы Сочи и Белореченска 57 и 60 лет.

"В крае скончались две женщины с диагнозом "коронавирус". Всего в регионе от новой инфекции умерли 55 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жительница Сочи 57 лет была госпитализирована 3 июня с диагнозом "двусторонняя пневмония". После получения положительного теста на COVID-19 она была переведена в городскую инфекционную больницу, а 6 июня подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка получала необходимое лечение, однако спасти ее не удалось.

"От новой коронавирусной инфекции скончалась 60-летняя жительница Белореченска. Женщина лечилась у терапевта по месту жительства с 23 мая, в связи с ухудшением состояния госпитализирована в городскую больницу Горячего Ключа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка около двух недель находилась на аппарате ИВЛ с диагнозом: новая коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.