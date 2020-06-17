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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573061202.html
Епископ: военным понравился Главный храм ВС
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергей... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:48
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Епископ: военным понравился Главный храм ВС

13:44 17.06.2020 (обновлено: 13:48 17.06.2020)
84
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергей Привалов) заявил, что военным понравился освященный на прошлой неделе главный храм ВС, и призвал людей посетить его, когда тот откроется.
"Общее впечатление от храма - самое благоприятное, в первую очередь у военнослужащих", - сказал епископ Стефан РИА Новости.
По его мнению, отзываться о храме отрицательно может только тот, кто там не побывал.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Все, кто посещал Главный храм вооруженных сил РФ, понимают, что это шедевр зодчества, архитектурно-художественного убранства и новейших технологий. Призываю идти в этот величественный и красивый собор. Если человек не посетил хотя бы раз Красную площадь, чего-то в своей жизни не ощутил. Теперь так же можно говорить и про главный храм ВС РФ", - подытожил епископ.
Ранее глава художественного совета по строительству Главного храма ВС, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил РИА Новости, что храм откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти". По его словам, богослужения в Соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9:00 и 17:00.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
14 июня, 13:37Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил
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