Епископ: военным понравился Главный храм ВС

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергей Привалов) заявил, что военным понравился освященный на прошлой неделе главный храм ВС, и призвал людей посетить его, когда тот откроется.

"Общее впечатление от храма - самое благоприятное, в первую очередь у военнослужащих", - сказал епископ Стефан РИА Новости.

По его мнению, отзываться о храме отрицательно может только тот, кто там не побывал.

"Все, кто посещал Главный храм вооруженных сил РФ, понимают, что это шедевр зодчества, архитектурно-художественного убранства и новейших технологий. Призываю идти в этот величественный и красивый собор. Если человек не посетил хотя бы раз Красную площадь, чего-то в своей жизни не ощутил. Теперь так же можно говорить и про главный храм ВС РФ", - подытожил епископ.