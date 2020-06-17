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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573061047.html
СМИ рассказали о состоянии принца Чарльза после выздоровления от COVID-19
Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что после заболевания обоняние и вкусовая чувствительность не... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чарльз, принц уэльский
великобритания
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, чарльз, принц уэльский, великобритания, в мире

СМИ рассказали о состоянии принца Чарльза после выздоровления от COVID-19

13:42 17.06.2020
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© Prakash SinghБританский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
Британский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
© Prakash Singh
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что после заболевания обоняние и вкусовая чувствительность не восстановились у него в полной мере, сообщает газета Independent.
Во вторник принц Чарльз вместе с супругой Камиллой посетил больницу в Глостере и обсудил с сотрудниками медицинского учреждения их работу на фоне пандемии коронавируса. Один из присутствовавших на встрече сотрудников больницы Джефф Миллс (Jeff Mills) рассказал, что во время беседы Чарльз поделился своим личным опытом борьбы с коронавирусом.
"Он также рассказал о потере обоняния и ощущений вкуса и о том, что он, вроде как, по-прежнему чувствует, что она (потеря этих ощущений – ред.) у него есть", - сказал Миллс.
Принц Чарльз 25 марта сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у него были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. В конце марта 71-летний британский принц вышел из самоизоляции. Официальный представитель принца сообщал, что состояние у Чарльза хорошее, и он "следует рекомендациям правительства".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чарльз, принц УэльскийВеликобританияВ мире
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