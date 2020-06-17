Актеры передали цветы раненным в перестрелке в Москве сотрудникам ДПС

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Актеры и общественные деятели в среду передали цветы раненым сотрудникам ДПС – участникам перестрелки в Москве, сообщил РИА Новости директор благотворительного фонда помощи инвалидам "Научный центр имени Орловского" Сергей Карнаухов.

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали.

"Мы призвали поддержать этих героев. Сегодня у первой Градской имени Пирогова, где они лечатся, - актеры Юрий Назаров, Валерий Афанасьев и Полина Тузовская. Еще очень многие не смоги прийти, но передали слова поддержки, сказали, что будут молиться за них. И мы к этому тоже всех призываем", - сказал Карнаухов.

По словам народного артиста Юрия Назарова, случай с перестрелкой на улицах города – "возвращение в животный мир".

"Это "цивилизация" нами командует. Смотрите, что происходит в США. Людям сперва бы поговорить - надо договариваться по-человечески", - сказал РИА Новости Назаров.

По мнению Сергей Карнаухова, пострадавшие сотрудники ДПС – настоящие герои. "Только хорошая выучка и тренировки позволяют, не думая, в критической ситуации отреагировать и вступить в бой. У сотрудников ДПС все же другие задачи, их такому не учат. А они не убежали, не спрятались. Вот герои сегодняшнего дня", - подытожил Карнаухов.