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Религия и мировоззрение
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Актеры передали цветы раненным в перестрелке в Москве сотрудникам ДПС
Актеры и общественные деятели в среду передали цветы раненым сотрудникам ДПС – участникам перестрелки в Москве, сообщил РИА Новости директор благотворительного... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Актеры передали цветы раненным в перестрелке в Москве сотрудникам ДПС

13:41 17.06.2020 (обновлено: 14:13 17.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Назаров
Актер Юрий Назаров
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Актеры и общественные деятели в среду передали цветы раненым сотрудникам ДПС – участникам перестрелки в Москве, сообщил РИА Новости директор благотворительного фонда помощи инвалидам "Научный центр имени Орловского" Сергей Карнаухов.
Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали.
"Мы призвали поддержать этих героев. Сегодня у первой Градской имени Пирогова, где они лечатся, - актеры Юрий Назаров, Валерий Афанасьев и Полина Тузовская. Еще очень многие не смоги прийти, но передали слова поддержки, сказали, что будут молиться за них. И мы к этому тоже всех призываем", - сказал Карнаухов.
По словам народного артиста Юрия Назарова, случай с перестрелкой на улицах города – "возвращение в животный мир".
"Это "цивилизация" нами командует. Смотрите, что происходит в США. Людям сперва бы поговорить - надо договариваться по-человечески", - сказал РИА Новости Назаров.
По мнению Сергей Карнаухова, пострадавшие сотрудники ДПС – настоящие герои. "Только хорошая выучка и тренировки позволяют, не думая, в критической ситуации отреагировать и вступить в бой. У сотрудников ДПС все же другие задачи, их такому не учат. А они не убежали, не спрятались. Вот герои сегодняшнего дня", - подытожил Карнаухов.
Как сообщила ранее представитель МВД Ирина Волк, "оказавшись перед лицом смертельной опасности, (Крылов и Поярков) действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан".
Сотрудники полиции и следственного комитета на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Вчера, 17:53
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
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Религия и мировоззрениеРелигияИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеМоскваНазраньСШАОбщество
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