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Главы МИД Китая и Индии обсудили обострение ситуации на границе
Глава МИД Китая Ван И в среду провел телефонный разговор со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в котором стороны обсудили обострение ситуации... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:14
мид кнр
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мид кнр, китай, индия, в мире

Главы МИД Китая и Индии обсудили обострение ситуации на границе

13:40 17.06.2020 (обновлено: 14:14 17.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И в среду провел телефонный разговор со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в котором стороны обсудили обострение ситуации на границе двух стран, говорится в заявлении МИД КНР.
"Телефонный разговор министра иностранных дел Китая Ван И и главы внешнеполитического ведомства Индии Субраманьяма Джайшанкара состоялся 17 июня", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Ван И заявил, что "эти рискованные действия индийских военных стали серьезным нарушением достигнутых двумя сторонами договоренностей по приграничному вопросу, а также серьезным нарушением основных норм международных отношений, китайская сторона вновь выражает Индии решительный протест".
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
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Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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МИД КНРКитайИндияВ мире
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