Главы МИД Китая и Индии обсудили обострение ситуации на границе

Отмечается, что Ван И заявил, что "эти рискованные действия индийских военных стали серьезным нарушением достигнутых двумя сторонами договоренностей по приграничному вопросу, а также серьезным нарушением основных норм международных отношений, китайская сторона вновь выражает Индии решительный протест".

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.