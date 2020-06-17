https://ria.ru/20200617/1573060612.html
Число случаев COVID-19 в Румынии приблизилось к 22,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 345, до 22760, всего с начала пандемии умер 1451 человек, сообщил телеканал Digi... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:35
2020-06-17T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
румыния
в мире
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румыния
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Румынии
за сутки выросло на 345, до 22760, всего с начала пандемии умер 1451 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 22415 случаях заражения, 1437 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 22760 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1451 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.