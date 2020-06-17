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В четырех регионах Приволжья разоблачили ячейку исламистов
ФСБ России задержала в четырех регионах Приволжья лидеров и участников международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщает силовое ведомство в РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:25
россия
таблиги джамаат
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ФСБ изъяла экстремистскую литературу у задержанных исламистов в Приволжье
ФСБ России задержала в четырех регионах Приволжья лидеров и участников международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. "Пресечена деятельность … экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях … задержаны лидеры и активные участники данной организации", - говорится в релизе.
2020-06-17T13:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, таблиги джамаат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В четырех регионах Приволжья разоблачили ячейку исламистов

13:34 17.06.2020 (обновлено: 16:25 17.06.2020)
780
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала членов террористической организации "Таблиги Джамаат"*
ФСБ РФ задержала членов террористической организации Таблиги Джамаат*
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСБ России задержала в четырех регионах Приволжья лидеров и участников международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщает силовое ведомство в среду.
"Пресечена деятельность … экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях … задержаны лидеры и активные участники данной организации", - говорится в релизе.
Дома у задержанных и в местах конспиративных сборов изъята запрещенная литература, средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.
"Таблиги Джамаат"* запрещена в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что участники организации стремятся раздробить территорию России и "дискриминировать граждан России по религиозному признаку".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ
Вчера, 12:07
В Приволжье за три года предотвратили 14 терактов
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РоссияТаблиги ДжамаатФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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