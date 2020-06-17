В четырех регионах Приволжья разоблачили ячейку исламистов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСБ России задержала в четырех регионах Приволжья лидеров и участников международной экстремистской организации " Таблиги Джамаат "*, сообщает силовое ведомство в среду.

"Пресечена деятельность … экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях … задержаны лидеры и активные участники данной организации", - говорится в релизе.

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Дома у задержанных и в местах конспиративных сборов изъята запрещенная литература, средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

"Таблиги Джамаат"* запрещена в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что участники организации стремятся раздробить территорию России и "дискриминировать граждан России по религиозному признаку".