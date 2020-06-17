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Власти Пекина заявили, что новую вспышку COVID-19 выявили на раннем этапе
Новая вспышка коронавируса в Пекине охватывает в основном рынок "Синьфади", где вирус был обнаружен, это позволяет сделать вывод, что эпидемия выявлена на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:33
пекин
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РИА Новости
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353
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пекин, в мире

Власти Пекина заявили, что новую вспышку COVID-19 выявили на раннем этапе

13:33 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПанорама Пекина
Панорама Пекина
© РИА Новости / Александр Макаров
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Панорама Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Новая вспышка коронавируса в Пекине охватывает в основном рынок "Синьфади", где вирус был обнаружен, это позволяет сделать вывод, что эпидемия выявлена на раннем этапе, заявила на пресс-конференции в среду заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.
"На данный момент среди зараженных преобладает обычная и легкая форма протекания болезни, доля таких пациентов – 95%", - сообщила Пан Синхо.
Она подчеркнула, что все первые случаи заболевания тесно связаны с рынком "Синьфади", и, анализируя кривую эпидемии, можно сделать вывод, что вспышка была выявлена на раннем этапе.
"На основании текущих эпидемиологических исследований и результатов лабораторных тестов, а также результатов проверки окружающей среды и связанных с ней людей, проведенных ранее, можно сказать, что основная область нынешней эпидемии в Пекине охватывает главным образом рынок "Синьфади", - добавила она.
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Пан Синхо также сообщила, что подавляющее большинство из 137 выявленных зараженных были работниками, покупателями рынка или же их тесными контактами, либо же они проживают в районе Фэнтай, где рынок расположен.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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