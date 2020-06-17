Лавров рассказал о повестке видеоконференции с главами МИД Китая и Индии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Повестка предстоящей встречи глав МИД России, Индии, Китая (формат РИК), которая состоится в ближайшие дни, не предполагает обсуждение последней эскалации на индийско-китайской границе, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В ближайшие несколько дней запланирована видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая. Повестка дня согласована. Повестка дня РИК не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой участницей этого формата", - заявил Лавров журналистам.
Инцидент произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван. Представитель армии Индии сообщил, что один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.