Лавров рассказал о повестке видеоконференции с главами МИД Китая и Индии

"В ближайшие несколько дней запланирована видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая. Повестка дня согласована. Повестка дня РИК не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой участницей этого формата", - заявил Лавров журналистам.