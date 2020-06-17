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Лавров рассказал о ситуации с проведением онлайн-саммита СБ ООН
Проведение видеоконференции пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не согласовано из-за возникших разногласий по итоговому документу и роли РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:28
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Лавров рассказал о ситуации с проведением онлайн-саммита СБ ООН

13:28 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проведение видеоконференции пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не согласовано из-за возникших разногласий по итоговому документу и роли Всемирной организации здравоохранения, у России вопросов по этим темам нет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видеоконференция лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности ООН была предложена нашими французскими коллегами уже достаточно давно, и ее целью было выработать позицию "пятерки" в поддержку тех действий, которые предпринимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-переговоров с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15 мая, 12:42
Лавров прокомментировал подготовку к онлайн-саммиту СБ ООН
Он отметил, что Россию полностью устраивал и устраивает проект итогового документа.
"Возникли не у нас вопросы о том, как сформулировать отношение к роли Всемирной организации здравоохранения. Вот из-за этого видеоконференция до сих пор не состоялась", - указал Лавров.
"Каких-либо предложений о том, чтобы эту работу возобновить, за последний месяц-полтора я не слышал. Но, тем не менее, "пятерка", как механизм, несущий особую ответственность по Уставу ООН за поддержание международного мира и безопасности, подтверждает на разных уровнях свою поддержку инициативе президента (РФ Владимира) Путина провести очную встречу, как только позволит обстановка, и уже не по коронавирусу, а по всем проблемам, которые существуют сегодня в мире и которые влияют на состояние мировой политики, безопасности и экономики", - добавил российский министр.
Он убежден, что такую встречу, которую Москва продолжает активно готовить, можно будет провести в согласованные главами государств сроки и в согласованном месте.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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РоссияСергей ЛавровВОЗСовет Безопасности ООНВладимир ПутинВеликобританияМоскваФранцияКитайООНСШАВ мире
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