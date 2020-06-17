Лавров рассказал о ситуации с проведением онлайн-саммита СБ ООН

"Видеоконференция лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности ООН была предложена нашими французскими коллегами уже достаточно давно, и ее целью было выработать позицию "пятерки" в поддержку тех действий, которые предпринимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-переговоров с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН.

"Возникли не у нас вопросы о том, как сформулировать отношение к роли Всемирной организации здравоохранения. Вот из-за этого видеоконференция до сих пор не состоялась", - указал Лавров.

"Каких-либо предложений о том, чтобы эту работу возобновить, за последний месяц-полтора я не слышал. Но, тем не менее, "пятерка", как механизм, несущий особую ответственность по Уставу ООН за поддержание международного мира и безопасности, подтверждает на разных уровнях свою поддержку инициативе президента (РФ Владимира) Путина провести очную встречу, как только позволит обстановка, и уже не по коронавирусу, а по всем проблемам, которые существуют сегодня в мире и которые влияют на состояние мировой политики, безопасности и экономики", - добавил российский министр.