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Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Гостиницы Москвы смогут вернуться к ценам на проживание докризисного периода не ранее ноября, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, заявил РИА РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:28
деловая россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
деловая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, экономика

Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам

13:28 17.06.2020
102
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве
Горничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Горничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гостиницы Москвы смогут вернуться к ценам на проживание докризисного периода не ранее ноября, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, заявил РИА Новости председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак.
"Границы между странами пока открывают неохотно, поэтому спрос на летний отдых внутри страны будет повышенным. Однако цены на проживание в городских отелях не будут повышаться. Пока наблюдается такое снижение цен, что даже к мартовским ценам мы не сможем вернуться раньше, чем к ноябрю, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной", - сказал собеседник агентства.
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Шлопак пояснил, что пока практически все, даже крупные отели, демпингуют, а крупные гостиницы Luxury вынуждены давать цены на уровне средних "четверок".
"При самом лучшем прогнозе спрос начнёт восстанавливаться только в октябре-ноябре. Кроме того, очень многое будет зависеть от указаний Роспотребнадзора, которые очень влияют на ситуацию", - добавил представитель "Деловой России".
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Деловая РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЭкономика
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