Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам

"Границы между странами пока открывают неохотно, поэтому спрос на летний отдых внутри страны будет повышенным. Однако цены на проживание в городских отелях не будут повышаться. Пока наблюдается такое снижение цен, что даже к мартовским ценам мы не сможем вернуться раньше, чем к ноябрю, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной", - сказал собеседник агентства.