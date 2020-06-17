Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специальный туннель для дезинфекции установлен не только в резиденции президента России в Ново-Огарево, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданы и объяснимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это действительно так. Средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарево. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента, он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречу люди по работе", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию об установке специального туннеля для дезинфекции в резиденции президента в Ново-Огарево.
По словам Пескова, установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой. "Они (туннели) были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток и, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности, они оправданы и объяснимы", - сообщил Песков.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево.
По словам пензенского губернатора Ивана Белозерцева, компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
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