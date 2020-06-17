Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

По словам Пескова, установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой. "Они (туннели) были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток и, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности, они оправданы и объяснимы", - сообщил Песков.