Прокуратура выявила грубые нарушения по банкротствам в АСВ

"Грубые нарушения порядка реализации полномочий по участию в банкротстве кредитных организаций выявлены в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Благодаря прокурорскому вмешательству в прошедшем году завершена ликвидация 38 кредитных организаций... Удовлетворяемость требований кредиторов выросла на 15 миллиардов рублей", - говорится в докладе.