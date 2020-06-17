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Прокуратура выявила грубые нарушения по банкротствам в АСВ
Прокуратура выявила в 2019 году грубые нарушения порядка банкротства банков в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), благодаря вмешательству прокурора удалось... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:25
россия
агентство по страхованию вкладов
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, агентство по страхованию вкладов, экономика

Прокуратура выявила грубые нарушения по банкротствам в АСВ

13:25 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура выявила в 2019 году грубые нарушения порядка банкротства банков в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), благодаря вмешательству прокурора удалось выплатить кредиторам на 15 миллиардов рублей больше, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России (есть в распоряжении РИА Новости).
"Грубые нарушения порядка реализации полномочий по участию в банкротстве кредитных организаций выявлены в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Благодаря прокурорскому вмешательству в прошедшем году завершена ликвидация 38 кредитных организаций... Удовлетворяемость требований кредиторов выросла на 15 миллиардов рублей", - говорится в докладе.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
12:42
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Объем выручки по итогам реализации активов ликвидируемых кредитных организаций увеличился до 16,1 миллиарда рублей, в результате сокращения сроков продажи имущества расходы на конкурсное производство снижены на 128,7 миллионов рублей.
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РоссияАгентство по страхованию вкладовЭкономика
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