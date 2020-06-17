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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
родриго дутерте
коронавирусы
здоровье - общество
воз
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, родриго дутерте, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

13:25 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки были зафиксированы 457 новых случаев инфицирования, общее число зараженных составляет 27 238. Число летальных исходов возросло за сутки на пять и достигло 1108. В общей сложности с начала эпидемии излечились 6820 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
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