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В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе
В Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе, но считают, что стороны могут сами принять меры во избежание таких ситуаций впредь, заявил... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:21
кашмир
аруначал-прадеш
мид индии
мид кнр
дмитрий песков
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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кашмир, аруначал-прадеш, мид индии, мид кнр, дмитрий песков, китай, в мире

В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе

13:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе, но считают, что стороны могут сами принять меры во избежание таких ситуаций впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с большим внимание наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе. Мы считаем, что это тревожные сообщения, но мы считаем, что две стороны в состоянии предпринять необходимы шаги для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем и для того, чтобы в регионе была предсказуемость, стабильность, и это был безопасный регион для народов, прежде всего, и Китая и Индии", - рассказал Песков журналистам.
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Он отметил, что и Китай, и Индия являются очень близкими партнерами России, во многом союзниками, странами, с которыми РФ связывают очень тесные отношения, взаимовыгодные и основанные на принципах взаимного уважения.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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КашмирАруначал-ПрадешМИД ИндииМИД КНРДмитрий ПесковКитайВ мире
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