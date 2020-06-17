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Распространение нового коронавируса
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Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 663 до 56032, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:21
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч

13:21 17.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 663 до 56032, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 324 пациента, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
Во вторник число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 55369, а жертв - 318. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние два дня показатель суточного прироста составляет менее 700. Ранее минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. За несколько дней до этого представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 56032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778935 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Минздрав отмечает, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".
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"В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отметили в пресс-службе. Это на 1462 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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