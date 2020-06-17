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СМИ: в Германии 11 человек пострадали при взрыве рядом с ж/д станцией
Одиннадцать человек пострадали при взрыве в пустующем здании недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщила газета... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:20
аугсбург
бавария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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аугсбург, бавария, в мире

СМИ: в Германии 11 человек пострадали при взрыве рядом с ж/д станцией

13:19 17.06.2020 (обновлено: 13:20 17.06.2020)
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© Fotolia / JFsPicМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© Fotolia / JFsPic
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при взрыве в пустующем здании недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщила газета Merkur.
По предварительным данным, взорвался баллон с газом, причина неизвестна. Радиус взрыва составляет примерно 100 метров. Взрывная волна чувствовалась на расстоянии километра.
Повреждены 30 транспортных средств и здания в радиусе взрыва, сообщила полиция. Железнодорожная станция Гюнцбург закрыта, движение поездов на участке между Аугсбургом и Ульмом прервано, организована перевозка пассажиров автобусами. Сам ангар, где произошел взрыв, полностью разрушен.
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АугсбургБаварияВ мире
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