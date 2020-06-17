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https://ria.ru/20200617/1573059210.html
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:28
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После заботы о наших новогодних праздников обычно начинают заниматься стрелками часов.
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Как будто проблем больше нет в стране !!!
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей кутепов, коронавирусы, михаил шмаков, дмитрий песков, общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

13:19 17.06.2020 (обновлено: 16:28 17.06.2020)
79811
© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по предложению о сокращении новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
Вчера, 23:37
Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
В Минтруде отметили, что получили проект. При этом в министерстве обратили внимание на то, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом России, а любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками.
Люди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь
Вчера, 19:33
Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей КутеповКоронавирусыМихаил ШмаковДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
После заботы о наших новогодних праздников обычно начинают заниматься стрелками часов.
17 июня, 13:54
mmark-410
471731023
Как будто проблем больше нет в стране !!!
17 июня, 13:24
Andronooff
63121023
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