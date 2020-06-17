В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по предложению о сокращении новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
В Минтруде отметили, что получили проект. При этом в министерстве обратили внимание на то, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом России, а любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
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