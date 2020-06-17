Россия готова делиться опытом реагирования на инфекционные заболевания

"Россия продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения, готовы делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия-АСЕАН.

"Положительно воспринята наша нацеленность на расширение контактов между экспертами-эпидемиологами, в том числе в дистанционном формате. Условились о конкретных шагах, как такое общение сделать регулярным. И у нас общее понимание, что это позволит лучше проанализировать, лучше понять имеющиеся у обеих сторон идеи, наработки и сделать соответствующие практические выводы", - добавил глава МИД РФ.