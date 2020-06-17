Россия готова делиться опытом реагирования на инфекционные заболевания

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия готова делиться с АСЕАН опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского МИД, участники совещания обсудили общие задачи по реагированию на новую коронавирусную инфекцию и на ее последствия с точки зрения глобальной политики и экономики, а также подтвердили актуальность дальнейшего углубления стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией и необходимость использования этого партнерства для преодоления всех аспектов кризиса.
"Россия продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения, готовы делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия-АСЕАН.
Министр уточнил, что в этой сфере есть инициатива Роспотребнадзора, которая "была активно поддержана всеми партнерами" РФ – начать трехгодичный цикл образовательных программ для специалистов "десятки" по проблемам борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые курсы в рамках этого трехгодичного цикла состоялись уже в декабре 2019 года во Владивостоке.
"Положительно воспринята наша нацеленность на расширение контактов между экспертами-эпидемиологами, в том числе в дистанционном формате. Условились о конкретных шагах, как такое общение сделать регулярным. И у нас общее понимание, что это позволит лучше проанализировать, лучше понять имеющиеся у обеих сторон идеи, наработки и сделать соответствующие практические выводы", - добавил глава МИД РФ.
По его словам, в конечном итоге это станет реальным вкладом в повышение эпидемиологической безопасности стран Юго-Восточной Азии, что важно и для России, учитывая, что страны АСЕАН ежегодно принимают миллионы российских туристов.
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